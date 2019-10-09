عاجل اليمن : هذا مايحدث في صنعاء ولأول مرة يتم كسر حاجز الخوف منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة..!؟ - (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الكادر الصحي في مراكز علاج وباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء الإضراب الكلي عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم. وأكدت مصادر طبية، أن الكادر الصحي في مراكز علاج وباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء بدأوا إضراباً كلياً عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر. يأتي ذلك بعد أسبوع ونصف من رفع الكادر الصحي بهذه المراكز الشارات الحمراء كخطوة أولى للإضراب الجزئي عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية. قد يهمك ايضاً: خبر صاعق.. وباء جديد سيهدد العالم ويقتل 80 مليون انسان في 36 ساعة كشفت عنه اليوم صحيفة بريطانية – (تفاصيل) حادث مروري هو الأبشع ومجزرة مروعة من اليمنيين ..شاهد اولى الصور عمان تدخل خط الحرب اليمنية اخيرا وترسل وتدعم اول قواتها الئ اليمن وصحيفة اماراتيه تكشف المستور عاجل:سقوط اهم معسكرات الحوثيين قبل قليل بايدي الجيش الوطني وفرار قيادات كبيره ومترات صغيره تفصل عن تحرير مدينه جديدة (تفاصيل) تنبيه للمواطنين باخذ الحيطة والحذر من كارثة ستحل في العاصمة صنعاء…(تفاصيل).. مسؤول قطري يفجر عراك شديد مع أمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية شاهد : شيخ قبلي يفاجئ الجميع أمام حشد كبير ومبعوثين عبدالملك الحوثي «انا فداء لحذاء عفاش» (فيديو) قنبلة جديدة بشأن مصير ‘‘سعود القحطاني’’ بعد اختفائه منذ مقتل ‘‘خاشقجي’’ومجتهد يقطع جميع التكهنات ويفجر المفاجائات؟ Advertisements أشهر متحولة جنسيًا في مصر: اليوم أنا أنثى بالكامل.. هل يسير اليمني مهند الرديني على خطاه وما علاقته بذالك (صورة) الامير محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين ويصدر قرار جريئ جداً بشأن سكن النساء السعوديات في فنادق المملكة وانفتاح كبير مرتقب ! مفاجاة : هذا مايفعله الرئيس هادي مع عيدروس الزبيدي بامر من الامارات ....والصحفي فتحي بن لزرق يعلن نهاية الإنفصال إعلان (هــام) للمواطنين من شركة النفط بصنعاء.. هذا ما سيحدث ابتداء من غدٍ الاربعاء ! صحيفة بريطانية تكشف عن أول دولة عربية تفتتح مكاتب لزواج المتعة بفتوى دينية وآلاف الرجال يتزاحمون عليها قرب المساجد .. (تفاصيل صادمة) من قلب ”الرياض“سياسي يمني مخضرم يعلن عن بشرى سارة لليمنيين و”مرحلة جديدة“ يكشف ملامحها ورد للتو : الشرعية تعود الى عدن والامارات تنسحب ... بعد منح الانتقالي 3 وزارات وتعيين عيدروس في منصب عسكري خطير (تفاصيل طارئة) الامير محمد بن نايف يظهر من جديد بشكل مؤلم ... شاهد كيف يمشي والقيود على قدميه (فيديو مؤثر) الحزن يخيم علئ المملكة العربيه السعودية والديوان الملكي يعلن الخبر المفجع رسمياً الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان يشعل وسائل الإعلام في ظهور جديد (فيديو+صورة) وقالت المصادر إن منظمة الصحة العالمية الداعمة لمراكز العلاج من وباء الكوليرا تقوم بدفع مرتبات ومستحقات الكادر الصحي إلى قيادة المليشيات الحوثية بوزارة الصحة والسكان ومكتبها في أمانة العاصمة. وأشارت المصادر إلى أن قيادة المليشيات الحوثية بوزارة الصحة والسكان ومكتبها في أمانة العاصمة يماطلون في تسليم مستحقات الكادر الصحي المداوم منذ أكثر من ستة أشهر، ويقومون باستقطاع مرتبات الكثير منهم.

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