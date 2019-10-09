السعودية | «جتكم حصيصة».. تحرّك قضية ضد مديرة قروب

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فوجئت مديرة قروب على تطبيق التواصل «واتساب» بموعد المحكمة الجزائية في السعودية، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: «جتكم حصيصة»، إذ اعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها يقصد منه الانتقاص وتشويه صورتها. فيما أكد المحامي حمد الرزين أن حصة طالبت بتعزير صديقتها «منيرة» لقاء هذه الجريمة، على حد قولها، كما أوضح في تغريدة على «تويتر» تأثير العبارات والوجوه التعبيرية (الإيموجي) في تفسير أركان الجريمة، وتحديد العقوبة السليمة من طرف القضاء الذي يواجه قضايا دورية، قائلا: «أما ما يتعلق بالقضايا (التافهة) فحدث ولا حرج من أمثال هذه القضية وغيرها، والمحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم، ولا يصد أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي». وشهدت هذه التغريدة انتشاراً واسعاً في منصات التواصل، بينما تتعدد المطالبات بوضع حد للقضايا التي تشغل المحاكم عن طريق التكاليف القضائية التي تلزم المدعي بدفع رسوم تجعله أكثر حرصاً على دعواه