شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية لـ الخليج 365 : مواكبتنا للتقنية خيارنا لتقديم الجديد سنوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري لـ«الخليج 365»، أن التفوق ‏الذي حققته الوزارة في مجال التقنية «يشكل تحدياً إذا أردنا الاستمرار فيه»، منوهاً إلى أن ‏«مواكبة تسارع التقنية ‏‏خيارنا للتغلب على التحدي ‏ودمجها ‏في أعمال الجهات الأمنية بشكل واضح وسهل يسهم في رفع ‏مستوى الأداء الأمني، وهذا خيارنا الوحيد الذي أمامنا ويجعلنا ‏مطمئنين بأننا في كل عام سنقدم الجديد».

وقال خلال زيارته جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2019 في دبي: «أثلجت صدورنا ‏القدرة على عرض التقنيات بشكل واضح ‏انعكس على ‏‏المئات من زوار الجناح ‏لأول مرة‏ وهو محفز للجميع في وزارة الداخلية ‏لتقديم الأفضل والتفوق على الآخرين».

وتجول في أرجاء الجناح واطلع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي اشتملت على 7 محاور تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن» تقدمها 12 جهة وقطاعاً تابعة للوزارة بهدف رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة. كما اطلع خلال زيارته على الخدمات والتقنيات المعروضة.