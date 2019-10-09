خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية والاعتراض عليها من موقع أبشر الالكتروني برقم اللوحة

يريد الكثير من المواطنين الموجودين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم والتي يرتكبها الكثير كل يوم، ويقدم موقع أبشر الالكتروني هذه الخدمة من خلال الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور للاستعلام، كما يعتبر هذا الموقع تابع لوزارة الداخلية السعودية قامت بتوفيره للمواطنين للتسهيل عليهم ومساعدتهم، ويوجد عليه الكثير من الخدمات.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنكم الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور التي قمتم بارتكابها دون الذهاب إلى المصالح الحكومية من خلال اتباع هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى موقع أبشر الالكتروني والتسجيل فيه أيضاً.

وبعد الدخول يجب أن تقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

ثم إدخال الرمز المرئي الظاهر أمامكم والضغط بعدها على موافق.

سيتم ظهور صفحة بها حقول كثير يجب إدخال البيانات المطلوبة بها.

وفي النهاية سيتم ظهور قيمة المخالفات وكافة التفاصيل المتعلقة بها، ومن الجدير ذكره أنه يمكن سداد قيمتها من خلال أبشر أيضاً.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكن لبعض الأشخاص الذي يعترضون على قيمة المخالفات، أن يقوموا بتقديم اعتراض من خلال اتباع هذه الخطوات: