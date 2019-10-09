“جوجل” تطلق نظام «أندرويد 10 جو» للهواتف ذات المواصفات المنخفضة

︎ :



.

يمثل نظام أندرويد نظام التشغيل الرئيس لأغلبية الهواتف الذكية في العالم، وتتفاوت الهواتف المعتمدة على نظام أندرويد في مواصفاتها وأسعارها، حيث إن هناك هواتف تبدأ أسعارها من 27 دولارا فقط لتتجاوز بعض الهواتف الأخرى سقف 1200 دولار بحسب المواصفات، ولأنه من الصعب أن تتحمل الهواتف المنخفضة المواصفات والسعر كل المزايا، التي يحملها النظام، فقد أطلقت “جوجل” نظام “أندرويد 10 جو” للهواتف الذكية المنخفضة المواصفات، لتستفيد هذه الهواتف ومستخدموها من مزايا النظام المتعددة.

وقالت “جوجل”: “في عديد من الأماكن في العالم، غالبا ما تكون الهواتف الذكية ذات المستوى المنخفض هي الطريقة الأولى والوحيدة للوصول إلى الإنترنت، ولأننا طورنا أندرويد ليكون للجميع، فإننا سعينا إلى أن يكون جعل هذه الأجهزة ذات أسعار معقولة وجودة عالية أولوية قصوى، ولهذا السبب أطلقنا نظام أندرويد “إصدار جو” في عام 2018، وهو نظام مصمم خصيصا للهواتف الذكية بذاكرة تبلغ سعتها 1.5 جيجابايت أو أقل”.

ويمثل الإصدار العاشر من النظام الخفيف “أندرويد 10 جو” الحل الأمثل للهواتف المنخفضة المواصفات، حيث إن الإصدار الجديد بات أسرع وأكثر أمنا من ذي قبل، ومساعدة المستخدمين على التبديل بين التطبيقات على نحو أسرع ودون استهلاك كثير من الطاقة، كما حسنت “جوجل” السرعة والموثوقية، إذ أصبحت التطبيقات تشتغل أسرع بنسبة 10 في المائة من الإصدار التاسع من نظام جو.

ومن حيث الخصوصية، قالت “جوجل” إن النظام الجديد يتضمن طريقة جديدة للتشفير بنتها “جوجل” خصيصا للهواتف المنخفضة المواصفات، وأطلقت عليها اسم Adiantum، وأوضحت أن هذه التقنية بنيت للعمل بكفاءة دون الحاجة لعتاد خاص، ما يعني أن جميع الهواتف المعتمدة على هذا النظام ستحصل على مستوى الأمان ذاته دون التفريط في الأداء.

ولتقديم تجارب جديدة، أعلنت “جوجل” تقديم عدد من التحديثات على تطبيق Google Go، بما في ذلك ميزة القراءة الجهرية القائمة على الذكاء الاصطناعي لصفحات الويب، كما شملت التحديثات تطبيق Google Lens الذي يتيح الترجمة عن طريق الكاميرا فقط.

وحصل تطبيق YouTube Go الذي يساعد المستخدمين على مشاهدة الفيديو حتى مع الاتصال الضعيف على تحسين في تشغيل مقاطع الفيديو المباشرة. أما تطبيق الصورGoogle Photos فقد حصل على تحديث لقسم الاستديو Gallery Go الذي يسهل على المستخدمين العثور على الصور على الهواتف المنخفضة المواصفات، وذلك باستخدام تقنية التعلم الآلي، مع أن حجم التطبيق لا يتجاوز عشرة ميجابايت.

وأشارت “جوجل” إلى أنه خلال الأشهر الـ18 الماضية، أطلقت أكثر من 500 شركة 1,600 هاتف يعمل بنظام أندرويد جو في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك: الهند..، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، والبرازيل، والولايات المتحدة، وغيرها من البلدان، كما أشارت إلى أنه في بعض الدول ينخفض سعر هواتف “أندرويد جو” إلى نحو 27 دولارا فقط.

