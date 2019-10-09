اقتصادي / الحكومة اليابانية تقدم هبتين للنيجر لدعم الإنتاج الزراعي



نيامي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

قدمت الحكومة اليابانية هبتين لجمهورية النيجر، تبلغ قيمتهما الإجمالية 149 مليون ين ياباني، لدعم الإنتاج الزراعي في البلد الإفريقي.

وتهدف الهبتان إلى ضمان الأمن الغذائي وتنمية المجال الزراعي المستدام في النيجر.

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03:08ت م

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