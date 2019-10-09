شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» للمحاكم: لا تقبلوا أي دعوى ضد أملاك الدولة دون موافقتنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) علمت "الخليج 365" من مصادر موثوق بها، توجيه وزارة العدل لجميع المحاكم بالرفع لها والحصول على موافقتها، قبل قبول أي دعوى من مدع لعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة أو يقع تحت تصرف الجهة وحيازتها، خصوصاً إذا لم يكن بيد المدعي صك تملك دون اعتبار لموقع العقار من المدن وضواحيها. وقالت المصادر إن الوزارة وجهت في وقت سابق بعدم قبول أو سماع أي دعوى على أي أرض مملوكة بصك استحكام في ضواحي القرى والمدن الرئيسية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهدف من هذا الإجراء إلى حماية التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستئناس بقرار شعبة الخبراء في مجلس الوزراء وأخذ موافقتها بسماع أي دعوى على أملاك الدولة.

علمت "الخليج 365" من مصادر موثوق بها، توجيه وزارة العدل لجميع المحاكم بالرفع لها والحصول على موافقتها، قبل قبول أي دعوى من مدع لعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة أو يقع تحت تصرف الجهة وحيازتها، خصوصاً إذا لم يكن بيد المدعي صك تملك دون اعتبار لموقع العقار من المدن وضواحيها. وقالت المصادر إن الوزارة وجهت في وقت سابق بعدم قبول أو سماع أي دعوى على أي أرض مملوكة بصك استحكام في ضواحي القرى والمدن الرئيسية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهدف من هذا الإجراء إلى حماية التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستئناس بقرار شعبة الخبراء في مجلس الوزراء وأخذ موافقتها بسماع أي دعوى على أملاك الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «العدل» للمحاكم: لا تقبلوا أي دعوى ضد أملاك الدولة دون موافقتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.