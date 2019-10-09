شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة تصيب رجلي أمن على طريق بيشة - الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

أصيب رجلا أمن من منسوبي أمن الطرق في صمخ، جنوب بيشة، إثر اصطدام الدورية التي يستقلانها بشاحنة على طريق بيشة - خميس مشيط. وباشرت الفرق الأمنية الموقع، ونقل الهلال الأحمر المصابين إلى مستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن رجلي الأمن، من منسوبي مركز أمن الطرق في صمخ جنوبي بيشة، تعرضا لحادثة مرورية مروعة أثناء قيامهما بمهمات عملهما وأصيبا بإصابات خطيرة، وتمكن الدفاع المدني في صمخ من إخراج المصابين من بين أكوام الحديد.