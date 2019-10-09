شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تصميم مطار أبها و1025 سريراً بالمدينة الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) عبدالله سيف (بيشة)

شدد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على أهمية مشاركة المواطنين في قرارات التنمية وإطلاعهم على كافة المشاريع القادمة، مشيراً إلى الاستفادة من الفريق البيئي الذي نتج عن المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية.

جاء ذلك خلال رعايته أمس الأول اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشاريع الأساسية لمنطقة عسير بحضور ومداخلة عدد من الوزراء وممثلي الوزارات.

وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال مداخلته في اللقاء عبر اتصال مرئي، عن تدشين مركز القلب في المنطقة بعد 3 أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادر البشرية، مؤكداً الانتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلات في مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، للتوسع في التخصصات لتصل ١٥ تخصصاً بسعة ١٠٢٥ سريراً.

من جانبه أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، إلى أن الوزارة تستهدف تقديم خدماتها لمليون مشترك في المنطقة عام 2020، لافتاً إلى انطلاق خدمات الجيل الخامس بمنطقة عسير الأسبوع القادم.

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واستعرض نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مشاريع الوزارة بالمنطقة والبنى التحتية لها، مؤكداً أهميتها على تحقيق رؤية المنطقة لتكون واجهة ثقافية وسياحية وحضارية.

وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، أن الهيئة وقعت عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، وقال: تم خلال العمل تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) ملايين مسافر مع إمكانية الزيادة إلى (10) ملايين مسافر سنوياً.

واستعرض كل من مستشار وزير النقل هذلول الهذلول ومستشار نائب وزير النقل المشرف على مكتب إدارة المشاريع المهندس خالد الرميح، خطة استكمال الطريقين المحوريين بالمنطقة، وهما «طريق عسير/‏‏‏‏ جازان السريع بطول 136 كلم.

من جهته تناول وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان، خطة استكمال مشاريع التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاتها المستهدفة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، تنفيذ شبكات لمياه الشرب في محافظة بيشة لرفع نسبة التغطية وزيادة كميات المياه الواردة من مشروع الوجيد.