شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الرياض يبحث المشاريع التنموية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض أمير منطقة الرياض خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس المنطقة الأولى لدورته الأولى لعام 1441 في مكتبه بقصر الحكم، ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن تنفيذ خدمات من أبرزها معالجة بعض التشوهات البصرية بسبب تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشروع مترو الرياض وغيرها من المشاريع الحيوية بالمدينة، و وافق المجلس على تنمية عدد من القرى التي تنطبق عليها الشروط اللازمة لمقومات التنمية.

كما ناقش تقرير لجنة التنمية الاقتصادية حيث أشادت اللجنة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء بشأن تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة إلى خمس مناطق امتياز التي من المأمول أن تكون نتائج هذا التقسيم ذات عائد اقتصادي تنموي للمملكة.

وبحث المجلس ما ورد في تقرير اللجنة الصحية الاجتماعية وما تضمنه من عدة مواضيع تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية.