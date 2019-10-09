شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران: لن نتردد في معاقبة المخطئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الأمانات والبلديات بمضاعفة جهود إزالة التشوه البصري في المدينة والمحافظات وتحسين المداخل الرئيسية والواجهات والميادين العامة.

وأكد عظم المسؤولية الملقاة على الأمانة والبلديات في تحقيق تطلعات المواطنين، مشددا على أهمية مضاعفة الدور الرقابي ميدانيا، والاهتمام بكفاءة المراقبين، وعدم التهاون في محاسبة المخطئ وإيقاع العقوبة عليه، لافتا إلى أهمية مشاريع وأعمال درء أخطار السيول ومياه الأمطار.

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جاء ذلك خلال لقائه في ديوان الإمارة أمس، أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات.

وتسلم خلال اللقاء تقريرا مصورا عن أنشطة الأمانة المجتمعية، وصورا للفائزين في المراكز الـ3 الأولى في مسابقة أجمل صورة باليوم الوطني.

من جهة ثانية، أكد أمير منطقة نجران خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، عضو الإرشاد محمد بن رمزان الهاجري أن رجال الوعظ والإرشاد على ثغر من ثغور الوطن، وعليهم مسؤولية كبرى في مجابهة أعداء الوطن، وتبصير أبنائه وبناته بطريق الحق.