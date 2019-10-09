شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: تكثيف مراكز الإسعاف حقق الاستجابة السريعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

ثمن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الجهود المبذولة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والرئيس العام ومديري الفروع وفرع منطقة الباحة، مشيدا بتكثيف مراكز الإسعاف في المنطقة وجميع محافظاتها بهدف الاستجابة السريعة والوصول لأي حالة إسعافية.

جاء ذلك خلال تدشينه مركز الإسعاف في بني حسن، بحضور محافظ بني حسن خضر الفقيه، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة خالد الغامدي.

واستعرض مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة مراحل استحداث فرع الهيئة ببني حسن، وما يقدمه من خدمات إسعافية على مدار 24 ساعة.