شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: تكثيف مراكز الإسعاف حقق الاستجابة السريعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)ثمن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الجهود المبذولة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والرئيس العام ومديري الفروع وفرع منطقة الباحة، مشيدا بتكثيف مراكز الإسعاف في المنطقة وجميع محافظاتها بهدف الاستجابة السريعة والوصول لأي حالة إسعافية.
جاء ذلك خلال تدشينه مركز الإسعاف في بني حسن، بحضور محافظ بني حسن خضر الفقيه، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة خالد الغامدي.
واستعرض مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة مراحل استحداث فرع الهيئة ببني حسن، وما يقدمه من خدمات إسعافية على مدار 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة: تكثيف مراكز الإسعاف حقق الاستجابة السريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.