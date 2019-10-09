شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الزبير» و«بيش» ينتظرون التأهيل 5 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

فيما ينتظر طلاب مدرستي الزبير بن العوام الابتدائية، ومتوسطة بيش الأولى بمحافظة بيش تأهيل مبنيي المدرستين منذ 5 أعوام، أكد المتحدث باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«الخليج 365» برمجة الأرض والرفع بها لوزارة التعليم لإقامة مشروع بديل للمبنى بالخطاب رقم 3082 بتاريخ 9 / 7 / 1438 هـ، وتم إدراج المدرسة ضمن خطة الوزارة لإقامة 63 مشروعا مدرسيا بإدارة تعليم صبيا، وجار إسناد المشروع من قبل الوزارة لشركة تطوير للمباني المدرسية للبدء بالتنفيذ.

وأشار إلى أن إخلاء المدرستين يأتي بناء على قرار لجنة متابعة أوضاع المباني المدرسية المشكلة بتعميم أمير منطقة جازان رقم 14733 بتاريخ 7 / 5 / 1437هـ والمبني على تعميم وزير الداخلية رقم 35462 بتاريخ 15 / 10 / 1433هـ، والتي أوصت بإخلاء المباني المدرسية التي تشكل خطراً على الطلاب.

وانتقد عدد من أولياء الأمور نقل ودمج أبنائهم الطلاب في مدارس بعيدة عن الأحياء السكنية التي يقطنونها، مشيرين إلى أن الدمج تسبب في تكدس الطلاب في الفصول الدراسية لـ5 أعوام؛ نظرا لأن المباني غير قادرة على استيعاب عدد الطلاب الكبير.