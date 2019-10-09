شكرا لقرائتكم خبر عن تربة: «الأحمال» تحرق قسم الطلاب بجامعة الطائف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الطائف)تسببت زيادة الأحمال الكهربائية في انفجار مولد كهربائي بفرع جامعة الطائف بتربة، ما أدى إلى اندلاع حريق في قسم الطلاب الذين تم إخلاؤهم وأعضاء هيئة التدريس من المبنى بشكل سريع، دون إصابات تذكر.
وأرجعت مصادر لـ«الخليج 365» انفجار المولد الكهربائي إلى زيادة الضغط عليه بفعل تشغيل التكييف بقسم الطلاب، وفور تشغيله في كامل المبنى تسبب في انفجار المولد بفعل قوة الضغط الكهربائي وزيادة الأحمال.
وأوضح المشرف على العلاقات العامة المتحدث باسم جامعة الطائف سطام العتيبي أنه عند الساعة الـ9:53 من صباح أمس رصد انبعاث دخان من أحد مولدات الطاقة الكهربائية بقسم الطلاب في الكلية الجامعية بمحافظة تربة، وعلى الفور أخلى المسؤولون في الكلية مبنى قسم الطلاب بشكل كامل وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرقة الصيانة بفصل التيار الكهربائي عن المبنى وعزل المولد المتضرر، وفي الوقت ذاته، باشرت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة تربة الموقع وأخمدت الحريق دون إصابات تذكر، مشيرا إلى إعادة التيار الكهربائي للمبنى واستمرار اليوم الدراسي بالقسم.
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