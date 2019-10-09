شكرا لقرائتكم خبر عن 350 عارضاً في معرض «الصقور والصيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) يشارك 350 عارضاً من مختلف أنحاء العالم في معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية التي تنطلق بعد غد (الجمعة) بالرياض، الذي يستمر 5 أيام، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة. ويحظى المعرض هذا العام بمشاركة كبيرة وفعاليات جديدة وضخمة تؤكد أهميته وتكرس نجاحه في نسخته الأولى، تتضمن برامج ثقافية وترفيهية تهتم بكل أفراد الأسرة.

يشارك 350 عارضاً من مختلف أنحاء العالم في معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية التي تنطلق بعد غد (الجمعة) بالرياض، الذي يستمر 5 أيام، ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة. ويحظى المعرض هذا العام بمشاركة كبيرة وفعاليات جديدة وضخمة تؤكد أهميته وتكرس نجاحه في نسخته الأولى، تتضمن برامج ثقافية وترفيهية تهتم بكل أفراد الأسرة.

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