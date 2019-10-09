شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: إزالة تعديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أزالت الإدارة العامة للأراضي والممتلكات في أمانة منطقة الجوف أمس، تعديات على أراض حكومية شمال مدينة سكاكا أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع. وأوضحت الأمانة أن مراقبيها رصدوا إحداثات وتعديات مختلفة تمثلت في زراعة نخيل وخزان مياه وشبوك وعقوم ترابية وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية، وباشرت الآليات إزالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة بمساندة قوة أمنية.

أزالت الإدارة العامة للأراضي والممتلكات في أمانة منطقة الجوف أمس، تعديات على أراض حكومية شمال مدينة سكاكا أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع. وأوضحت الأمانة أن مراقبيها رصدوا إحداثات وتعديات مختلفة تمثلت في زراعة نخيل وخزان مياه وشبوك وعقوم ترابية وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية، وباشرت الآليات إزالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة بمساندة قوة أمنية.

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