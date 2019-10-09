شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة ملاحظات «القديح» فورياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) وعد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني بمعالجة عدد من الملاحظات البلدية التي رصدها خلال زيارته لبلدة القديح بشكل فوري للنهوض بمستوى الخدمات البلدية، مشيراً إلى تدشين سوق النفع العام قريباً بعد الانتهاء من تأجيره، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وصيانة الشوارع، وإزالة مظاهر التلوث البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري. وأكد حرص البلدية على تنفيذ المشاريع وفق الخطة الموضوعة، مطالبا بمزيد من التواصل مع المسؤولين انطلاقا من سياسة الباب المفتوح. جاء ذلك خلال زيارته أمس لبلدية القديح التي تفقد خلالها سير العمل الإداري والتقى عددا من الموظفين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما عقد لقاء مع المواطنين بحث أبرز المرئيات حيال بعض المشاريع المنفذة في القديح، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها على مراحل مختلفة.

وعد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني بمعالجة عدد من الملاحظات البلدية التي رصدها خلال زيارته لبلدة القديح بشكل فوري للنهوض بمستوى الخدمات البلدية، مشيراً إلى تدشين سوق النفع العام قريباً بعد الانتهاء من تأجيره، إضافة إلى تنفيذ مشاريع لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وصيانة الشوارع، وإزالة مظاهر التلوث البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري. وأكد حرص البلدية على تنفيذ المشاريع وفق الخطة الموضوعة، مطالبا بمزيد من التواصل مع المسؤولين انطلاقا من سياسة الباب المفتوح. جاء ذلك خلال زيارته أمس لبلدية القديح التي تفقد خلالها سير العمل الإداري والتقى عددا من الموظفين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما عقد لقاء مع المواطنين بحث أبرز المرئيات حيال بعض المشاريع المنفذة في القديح، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها على مراحل مختلفة.

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