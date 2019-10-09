شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع المياه 48 ساعة.. إعادة تشغيل «أشياب الرحيلي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) @abdulaziz

بعد انقطاع المياه عن أحياء متفرقة في محافظة جدة لأكثر من 48 ساعة، بررت شركة المياه الوطنية أسباب الانقطاع إلى كسر في الخط الرئيسي المغذي لـ«أشياب الرحيلي».

وفيما شهدت أشياب المياه في المحافظة تزاحماً من جانب المواطنين خلال اليومين الماضيين للحصول على صهاريج مياه، أوضحت الشركة في بيان صحفي أمس أنه جرى إعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيسي المغذي لها، الذي أدى إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت، ما زاد زمن تقديم خدمة الصهاريج في المناطق غير المخدومة بشبكات المياه، إذ تم توفير الخدمة من المحطات الأخرى العاملة في المحافظة، مؤكدة أن إمدادات المياه مستمرة إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد.