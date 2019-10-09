محمد بن مسعود - الدمام - في حالة تحقيق اللقب الآسيوي وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي بتقديم مكافأة مالية لكل لاعب هلالي في حالة تحقيق لقب دوري أبطال آسيا. وقال: "أنا سأستجيب للجماهير وأحضر المباراة النهائية إذا سمح لي فهد بن نافل رئيس نادي الهلال". ليرد الرئيس الأزرق : "الله يحييك الهلال في انتظارك". وعاد آل الشيخ مغرداً: "إن شاء الله نذهب سوية، ونأخذ الكأس ومني مكافأة ٢٠٠ ألف لكل لاعب إذا حققه الهلال". وكان الهلال قد قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل بعد تغلبه على السد القطري ذهاباً بنتيجة 4-1. آل الشيخ يعد لاعبي الهلال بمكافأة مالية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-09 وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي بتقديم مكافأة مالية لكل لاعب هلالي في حالة تحقيق لقب دوري أبطال آسيا. وقال: "أنا سأستجيب للجماهير وأحضر المباراة النهائية إذا سمح لي فهد بن نافل رئيس نادي الهلال". ليرد الرئيس الأزرق : "الله يحييك الهلال في انتظارك". وعاد آل الشيخ مغرداً: "إن شاء الله نذهب سوية، ونأخذ الكأس ومني مكافأة ٢٠٠ ألف لكل لاعب إذا حققه الهلال". Advertisements وكان الهلال قد قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل بعد تغلبه على السد القطري ذهاباً بنتيجة 4-1. 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 12:58 AM في حالة تحقيق اللقب الآسيوي في حالة تحقيق اللقب الآسيوي وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي بتقديم مكافأة مالية لكل لاعب هلالي في حالة تحقيق لقب دوري أبطال آسيا. وقال: "أنا سأستجيب للجماهير وأحضر المباراة النهائية إذا سمح لي فهد بن نافل رئيس نادي الهلال". ليرد الرئيس الأزرق : "الله يحييك الهلال في انتظارك". وعاد آل الشيخ مغرداً: "إن شاء الله نذهب سوية، ونأخذ الكأس ومني مكافأة ٢٠٠ ألف لكل لاعب إذا حققه الهلال". وكان الهلال قد قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل بعد تغلبه على السد القطري ذهاباً بنتيجة 4-1. ، آل الشيخ يعد لاعبي الهلال بمكافأة مالية ،

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