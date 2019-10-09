كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين 1441 عبر بوابة أبشر الإلكترونية

يمكن بسهولة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الإقامة، حيث يهتم كل الأشخاص الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية بالبحث الدائم عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة كما أنه أيضاً كثر كذلك البحث عن تفاصيل الإقامة بعد إعلان حكومة السعودية عن توقيع غرامات عن كل مقيم في المملكة متأخر في تجديد إقامته، وتسهيلاً من حكومة المملكة على كل المغتربين المقيمين في الأراضي السعودية، قامت وزارة الداخلية السعودية بإنشاء بوابة أبشر الإلكترونية التي تربط بين عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة إلكترونيا ويكون ذلك عن طريق رقم الإقامة أو جواز السفر وتقوم بوابة أبشر بإنهاء جميع أعمال الادارة العامة الجوازات إلكترونيا.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين

في البداية يجب أن يمتلك الشخص المستعلم حساب خاص به على منصة أبشر، ويكون ذلك بتسجيل اسم المستخدم ورمز سري خاص به، حيث يمكن من خلال هذا الحساب تسجيل الدخول على بوابة أبشر.

وحتى يمكن الاستعلام عن الصلاحية عبر منصة أبشر الإلكترونية يجب اتباع الخطوات التالية:

أدخل علي موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثم يتم الدخول على منصة أبشر بكتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.

تظهر لك صفحة الموقع تجد بها شريط أخضر في النصف العلوي من الصفحة موجود في منتصف الشريط أيقونة خدمات إلكترونية، ثم اضغط عليها.

بعدها يظهر لك الموقع جميع القطاعات الحكومية التي تقدم خدمات إلكترونية من خلال أبشر.

ستجد أيقونة قطاع الجوازات اضغط عليها بعد ذلك، أيضا تنبثق قائمة بها جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الجوازات إلكترونيا.

اختر ايقونة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، لتستعلم عن صلاحية الإقامة ثم سجل رقم إقامتك، وأعد كتابة الرمز المرئي المكتوب أمامك في أسفل الصفحة في مكانه الصحيح.

بعد ذلك اضغط عرض حتى تظهر لك صفحة بها جميع البيانات الخاصة بإقامتك، ومنها اسم صاحب الإقامة وتاريخ صدورها ومدتها وموعد انتهائها.

وبذلك تكون اطلعت على حالة إقامتك، ما إذا كانت سارية أم لا، أو تحتاج تجديد فوفي تلك الحالة لابد أن تجددها في الموعد المحدد وإلا وستعرض نفسك للمساءلة القانونية.