حساب المواطن يبدأ من الخميس إجراءات صرف الدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر

يبدأ برنامج حساب المواطن من صباح غدٍ الخميس الموافق العاشر من أكتوبر 2019 في صرف الدفعة الثالثة والعشرين للمستفيدين الذين تم نزلت بهم نتائج الأهلية قبل أسبوعين، كما بدأ البرنامج في التسجيل للدفعة الرابعة العشرين عن شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا بأنه سيتم قبول المواطنين الذين ستنطبق عليهم شروط البرنامج في الحصول على الدفعات، مشيرًا إلى أن الصرف يكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي باستثناء إذا تعارض يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية بالمملكة فيتن التأخير أو التبكير في الصرف يوم.

حساب المواطن 1441

كما نفى برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر ما يتم تداوله عن وقف صرف الدفعات المقدمة من البرنامج بنهاية الشهر الجاري مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار بشأن هذا ولا حقيقة لم يتداول بشأن أيضًا زيادة مبلغ الدعم، مؤكدًا بأن كل التفاصيل كما هي.

رابط التسجيل في حساب المواطن

والآن تستطيعون التسجيل في برنامج حساب المواطن من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم عبر الحكومة السعودية من خلال الدخول لرابط البوابة: https://www.ca.gov.sa، ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.