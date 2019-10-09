أبشر تتيح خطوات تجديد جواز السفر السعودي تعرف على الشروط

تقدم وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابتها، منصة أبشر الإلكترونية، بتقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين المقيمين بالمملكة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد أهم الخدمات المقدمة من منصة أبشر، وهي خدمة تجديد جواز السفر السعودي، والتي تتيح للمواطن أن يجدد جواز سفره إلكترونياً، بدون الحاجة للذهاب لإدارة الجوازات، وذلك يساهم في توفير الوقت والمجهود على المواطنين، كما أنه يقلل من النفقات، ومن الجدير بالذكر أن تلك الخدمة تحتاج لأن يكون المواطن لديه حساب بالفعل في منصة أبشر الإلكترونية، أو أن يسجل من جديد.

شروط تجديد جواز السفر السعودي عبر أبشر

يجب أن يكون الجواز المرغوب في تجديده موجود بالفعل.

يجب أن يسدد المواطن رسوم تجديد جواز السفرن 300 ريال لـ 5 سنوات صلاحية، و600 ريال لـ 10 سنوات.

في حالة تواجد مخالفات على المواطن، يجب عليه سدادها أولاً.

يجب أن يوجد صورة وبصمة للمواطن صاحب جواز السفر.

يجب أن يتواجد المواطن صاحب الجواز، متواجد على الأراضي السعودية وقت طلب التجديد.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختار خدمة الجوازات، ومنها اختار تجديد جواز السفر السعودي،حدد اسم المواطن الراغب في تجديد جواز السفر، وأكد على بيانات التجديد، واختر المدة التر ترغب في التجديد عليها بين الخمس والعشر سنوات، ثم حدد المكان الذي ترغب في استلم الجواز منه، إذا كان من إدارة الجوازات أو من خلال خدمة التوصيل، وأخيراً أكد الطلب بالموافقة على الشروط والأحكام، واطبع بيانات الجواز الجديد، لتسليمها عند الاستلام.