صور جديدة: نجاة مواطن سقطت سيارته داخل شق أرضي بالليث

تداول مغردون اليوم الثلاثاء، صوراً لانهيار في طريق “جدم – الفروخية” الواقع شرق محافظة الليث، حيث أظهرت سقوط سيارة داخل شق أرضي نتج عن هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.
ونجا مواطن بعد أن هوت سيارته فجأة داخل الشق وانقلابها، وذلك في مركز جدم على الطريق الرابط بين المركز وقرية الفروخية، في حين أنه لم يُصب بأي أذى خلال الحادث. وناشد سكان المنطقة بلدية غميقة سرعة الاهتمام بالطريق ذي الطبقة الأسفلتية الهشة والذي تغيب عنه اللوحات التحذيرية وغيرها من وسائل السلامة، حسب قولهم.
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