عاجل اليمن : وكالة عالمية تزف اسعد خبر لليمنيين قبل قليل وتكشف عن انسحاب اول ارتال الامارات من عدن تمهيدا للانسحاب الكلي بعد اتفاقهم مع الرئيس هادي (تفاصيل حصريه )

شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة عالمية تزف اسعد خبر لليمنيين قبل قليل وتكشف عن انسحاب اول ارتال الامارات من عدن تمهيدا للانسحاب الكلي بعد اتفاقهم مع الرئيس هادي (تفاصيل حصريه ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون وشهود لرويترز إن الإمارات سحبت بعضا من قواتها في مدينة عدن جنوبي اليمن الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لإنهاء صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في المدينة.

وقال مسؤولان لرويترز إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن.

وقال أربعة موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية وثلاث حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.

Advertisements

وتقترب الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي تدعمه الإمارات من إبرام اتفاق سينهي المواجهة في عدن وسيشهد تولي القوات السعودية المسؤولية مؤقتا عن المدينة، حسبما أبلغت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات رويترز في وقت سابق.

والمجلس الانتقالي الجنوبي جزء من التحالف السني الذي تدخل في اليمن في مارس آذار 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة بعد أن طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء. لكن الانفصاليين الذين يريدون الحكم الذاتي في الجنوب انقلبوا على الحكومة في أغسطس وسيطروا على مقرها المؤقت في عدن.

وتنفي الإمارات دعم الانفصاليين في اليمن.