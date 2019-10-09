عاجل اليمن : قناة الميادين: كارثة في صنعاء خلال الساعات القادمة...!؟

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الميادين: كارثة في صنعاء خلال الساعات القادمة...!؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة الميادين على لسان وزير الصحة في حكومة مليشيا الحوثي الغير معترف بها الحوثية، طه المتوكل، عن كارثة تنتظرها عاصمة اليمن صنعاء خلال الساعات القادمة .
وقال المتوكل أن أقسام العنايات المركزة والعمليات في عدد من المستشفيات اليمنية على وشك الإغلاق بسبب نقص المشتقات النفطية.
ويشكو سكان صنعاء من سطوة الميليشيا المدعومة من إيران وتحكمها في كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين الرازحين منذ الانقلاب على السلطة الشرعية بقوة السلاح تحت حرابهم.
ويتحكم الحوثيون في توزيع الغذاء والوقود وفي مخازن الأغذية والمتاجر الرئيسية ويوزعون المؤن بحسب درجة ولاء السكان لهم.
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