عاجل اليمن : ورد الان : أمريكا تفاجئ العالم وتتخلى عن حليفها الأكبر ودولة عظمى تبدأ بأول تحرك عسكري كبير والحسم خلال ساعات(تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أمريكا تفاجئ العالم وتتخلى عن حليفها الأكبر ودولة عظمى تبدأ بأول تحرك عسكري كبير والحسم خلال ساعات(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الجيش التركي الاثنين والثلاثاء سلسلة غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

ونفّذت أنقرة في الماضي عمليتين في سوريا، الأولى ضد تنظيم داعش في 2016، والثانية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في 2018، وتمّت بدعم من فصائل مسلحة محسوبة على المعارضة السورية.وبحسب الوزارة، فإن سلاح الجو التركي نفذ غارات مساء الاثنين وليل الاثنين أدت إلى مقتل "12 إرهابيا انفصاليا"، وهي العبارة التي تستخدمها سلطات أنقرة لتوصيف عناصر حزب العمال الكردستاني.

الى ذلك قال نائب الرئيس التركي إن بلاده لن ترضخ للتهديدات، في رد واضح على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأنقرة بشأن نطاق توغلها العسكري المخطط له في شمال سوريا.

وأضاف فؤاد أوقطاي، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أن تركيا عازمة على محاربة المقاتلين الأكراد السوريين عبر حدودها مع سوريا، وإنشاء منطقة تسمح لأنقرة بإعادة توطين اللاجئين السوريين هناك.

وتابع أوقطاي: "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، فإننا نحدد مسارنا، وحدودنا لأنفسنا"، مشدداً على أن "تركيا ليست دولة تتحرّك بناء على التهديدات". وأضاف: "مثلما شدد رئيسنا على الدوام، ستحدد تركيا دائماً مسارها وستتصرف بنفسها".

جاء هذا التصريح بعد يوم من قول ترمب إن قوات بلاده ستغادر شمال سوريا لتمهد لهجوم تركي متوقع على الأكراد السوريين، حلفاء واشنطن منذ فترة طويلة في الحرب على تنظيم داعش. لكنه هدد بعد ذلك بتدمير اقتصاد الأتراك إذا تمادوا في ذلك.

Advertisements

و أمر ترمب الجنود الأميركيين بالانسحاب من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا بعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهدد الرئيس التركي مراراً بشن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا نظراً لعلاقتهم مع الانفصاليين في بلاده.

واليوم الثلاثاء ، أكد أردوغان أن العملية قد تتم بين لحظة وأخرى "بدون سابق إنذار".

وكانت وزارة الدفاع التركية اعلنت "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا.

وجاء في تغريدة لوزارة الدفاع التركية بعد ساعات من انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية "استُكملت جميع التحضيرات لتنفيذ عملية".

وتطالب أنقرة بـ"منطقة آمنة" على الحدود مع شمال سوريا تفصل مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية وتسمح بعودة ما يقارب مليوني لاجئ سوري.