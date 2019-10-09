6 أهداف لنظام الامتياز التجاري وهذا موعد تطبيقه

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أوضحت وزارة التجارة والاستثمار نظام الامتياز التجاري وماذا يعني وما أهدافه.

وقالت التجارة: إن نظام الامتياز التجاري هو إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ويبدأ تطبيق النظام يوم 8 إبريل 2020.

معنى الامتياز التجاري:

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ولفتت التجارة إلى أن الامتياز التجاري يعني قيام شخص يسمى “مانح الامتياز” بمنح الحق لشخص يسمى “صاحب الامتياز” في ممارسة الأعمال، محل الامتياز لحسابه الخاص ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه.

ويتضمن الامتياز الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز؛ وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

أهداف الامتياز التجاري:

وبالنسبة إلى أهداف النظام، فهي تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ومساعدة صاحب الامتياز المحتمل في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وأيضًا، تمكين الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات في المملكة وضمان استمرارها، وأخيرًا فتح آفاق جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

