وزير العمل يعدد مبادرات دعم القطاع غير الربحي

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع غير الربحي بمبادرات عديدة، حيث فعلنا معايير حوكمة لأعماله، وبدأنا تأهيل وتنمية قدرات القوى البشرية العاملة بمنظماته، وفعلنا إمكانية التعاقد لتنفيذ الخدمات الحكومية من قبل منظمات ومؤسسات القطاع.

جاء ذلك خلال رعاية الراجحي ملتقى المبادرات النوعية بمدينة الرياض، بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، والمشرف العامّ على برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري، وأمين عامّ مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد بن شريم، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

وتضمن الحفل عرض أكثر من 50 مبادرة تنموية ومجتمعية، بالإضافة إلى محاور عديدة تناولت جهود العمل التنموي بالمملكة، ودور القطاع غير الربحي في الحقوق والتنمية العدلية، والإبداع والابتكار في العمل التنموي بالإضافة إلى تكريم المشاركين.

وتابع وزير العمل: تم تأسيس 23 وحدة إشرافية في الجهات الحكومية لتفعيل دور الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية، واستحدثنا 87 نوعًا من الجمعيات المتخصصة يمكن لفئات المجتمع تأسيسها، قائلًا: وضعنا إطارًا جديدًا للمنح، وأسسنا مجلسًا للمؤسسات الأهلية وآخر للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى فروع لهذه المجالس على مستوى مناطق المملكة.