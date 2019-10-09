مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا في قصر اليمامة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، تناول خلاله عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.

وكان من بين الموضوعات التي استعرضها المجلس، العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس؛ بشأن التقرير الدوري الربع سنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.

كما اطلع المجلس، خلال اجتماعه، على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال)، وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسية، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها، كما اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.