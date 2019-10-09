«الملكية الفكرية» تطلق حملة لضبط محال الأجهزة والبرامج الحاسوبية المنتهكة للحقوق

نفَّذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء، حملة لضبط المحال والأجهزة والبرامج الحاسوبية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، وبالأخص نظام حماية حقوق المؤلف.

وأوضحت الهيئة، أن الضبطيات تركّزت على أجهزة الكمبيوتر المكتبي، والمحمول، وأجهزة التخزين بمختلف أنواعها، وبرامج الحاسب الآلي والمحملة بمصنفات منتهكة لأنظمة الملكية الفكرية؛ حيث تسعى بضبطها والحد منها للتأكيد على الشركات المالكة للحقوق؛ لتقديم مستوى يفي باحتياجات المستهلكين من الأفراد.

وحذَّرت الهيئة من الترويج أو الإتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمتها، وبيّنت العقوبات النظامية الرادعة المترتبة على تلك المخالفات، مؤكدةً أنها لن تتهاون في تطبيقها؛ سعيًا للإنفاذ الفعّال لحقوق الملكية الفكرية، لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية.

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وتأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية، بعد حملات توعوية عديدة نفَّذتها الهيئة؛ بالشراكة مع الجهات المعنية للتوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية، والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

واستمرارًا لجهود الهيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية، نفّذت بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمن العام الحملة الميدانية؛ حيث ضبطت خلالها بعض محال أجهزة الكمبيوتر لديها برامج وأجهزة حاسوبية منتهكة لحقوق الملكية الفكرية، التي يُحظر استغلالها أو الإتجار بها في مدينة للرياض، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المستحقة؛ للحد من انتشار هذا النوع من الانتهاكات، التي تعانيها دول العالم كافة.

وشدَّدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات، التي ترعى الهيئة حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، مهيبة بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية بالتواصل مع قنوات الهيئة الرسمية.