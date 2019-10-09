السعودية اليوم / انعقاد مؤتمر حول الأمن البحري العالمي بالعاصمة النيجيرية



أبوجا 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

انعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا مؤتمر "الأمن البحري العالمي"، بمشاركة مسؤولين نيجيريين وأجانب، وممثلين عن الأمم المتحدة، ودبلوماسيين.

وبحث المؤتمر، الذي يهدف لإيجاد حل لغياب الأمن المستمر منذ سنوات طويلة في خليج غينيا، سبل مكافحة القرصنة ومعالجة حالة غياب الأمن في خليج غينيا.

يذكر أن خليج غينيا يعد من أكثر المناطق البحرية خطورة بالنسبة للملاحة العالمية، وأن 80 ٪ من التجارة العالمية تجري عبر النقل البحري.

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02:12ت م

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