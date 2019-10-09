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لقطات من أمطار جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
هطلت، مساء أمس الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.
وحرص مواطنون ومقيمون على التقاط مقاطع فيديو لهطول الأمطار الرعدية على جدة.
كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضًا تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.
كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض والشرقية، فيما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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