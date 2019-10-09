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البيت الأبيض: لن نتعاون مع تحقيقات النواب لعزل ترامب
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه لن يتعاون مع تحقيق المساءلة الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب، مستشهدًا بقرار المشرعين المضي قدمًا دون تصويت كامل من مجلس النواب.
وكتب مستشار البيت الأبيض، بات سيبولون، في رسالة إلى قادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: “لقد صممت ونفذت استفسارك بطريقة تنتهك العدالة الأساسية والإجراءات القانونية المقررة دستوريًّا”.
ومنعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دبلوماسيًّا من الإدلاء بشهادته في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الذي قد يفضي إلى مساءلة الرئيس عن معاملات مع أوكرانيا، وذلك في خطوة تعهد ديمقراطيون كبار في المجلس بمواجهتها عبر مذكرة إحضار.
وقال رؤساء اللجان الثلاث التي تقود التحقيق: إنهم سيرغمون السفير الأمريكي للاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، أحد داعمي ترامب الماليين الذي بدأ عمله الدبلوماسي في يوليو، على الإدلاء بشهادته.
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