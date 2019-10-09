2019-10-09

صندوق روسيا السيادي يفتح أول مكتب خارجي في المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن فتح مكتب في المملكة ليكون الأول في الخارج، وذلك قبل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض.

وذكر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر أنه يأمل من خلال فتح المكتب بالمملكة في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات، بحسب “العربية”.

ومن المتوقع أن يزور بوتين المملكة الأسبوع المقبل.

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وتأسس صندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF) في 2011 برأس مال 10 مليارات دولار أمريكي من قبل الحكومة الروسية.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان: إن الصندوق “هو أول مؤسسة استثمار روسية تفتح مكتبًا في السعودية”.

وأضاف أن فتح مكتب المملكة “سيمكن من تحقيق اختراق في مجالات واسعة للتعاون الثنائي”، بحسب قوله.

وأنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي صندوقًا مشتركًا للاستثمار في عدد من المشاريع.

وصادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعًا مشتركًا باستثمار إجمالي يزيد عن 2.5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.







