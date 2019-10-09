التماس كهربائي يخلي 470 طالبة ومعلمة في رجال ألمع

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع

أخلت قائدة المجمع التعليمي للبنات في مركز الحبيل، التابع لمحافظة رجال ألمع، أول من أمس، 470 طالبة ومعلمة من المجمع، إثر التماس كهربائي في أحد المحولات الخارجية التابع لفرع الكهرباء بالمحافظة.

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وأوضح الناطق الإعلامي بتعليم رجال ألمع، ناصر محمد جبلي، أن فرق الأمن والسلامة تمكنت من إخلاء الطالبات من المجمع في وقت قياسي ودون أي إصابات أو تدافع يذكر بين الطالبات، وتم فحص التمديدات الكهربائية للتأكد من عدم وجود أي تماس.

وأشار جبلي إلى أن ذلك كان إجراء احترازيًّا فقط، ولفت النظر إلى أن التماس الكهربائي وقع عند العاشرة صباحًا، إذ تم إخلاء جميع الطالبات من المجمع، حيث تم التواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بما حدث، ونوه إلى أن فرق الصيانة عملت على إصلاح الخلل الفني في المحول وإطلاقه من جديد، تمهيدًا لعودة الطالبات لمقاعد الدراسة اعتبارًا من أمس.

وكان مدير التعليم برجال ألمع، إبراهيم يحيى كدوان، قد تابع عملية إخلاء الطالبات والمعلمات من المجمع التعليمي، واطمأن على سلامة جميع الطالبات.







