شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه ينهي معضلة شاب من ذوي الاحتياجات بـ «تغريدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تفاعل سريعاً رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع معاناة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يواجه صعوبة في الدخول بعربته «فود تراك» إلى مقر فعاليات «موسم الرياض». ومن خلال مقطع فيديو قال الشاب صالح العواجي: «أنا شاب من ذوي الإعاقة ولا أملك سوى عربة فود تراك أعول بها أسرتي، وأواجه صعوبات في الدخول إلى موسم الرياض، وحاولت مع المسؤولين من فعاليات الفرقة الكورية ولكن لا تزال الصعوبات قائمة، فجاء الرد من آل الشيخ عبر تغريدة في «تويتر» موجهاً المسؤولين عن موسم الرياض بحل مشكلته. وأضاف «حالاً يخلص موضوعه وتراعون سهولة حركته، ولا يؤخذ منه أي رسوم، ولو احتاج دعم جاهزين»، فيما وعد المسؤولين عن موسم الرياض بحل مشكلة العواجي.



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