شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين تفجير حافلة قوات الأمن بأفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.