منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير حافلة في جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقدم معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد معالي الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية أفغانستان ضد التطرف والإرهاب، مجدداً الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع.
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