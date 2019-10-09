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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل سفارة جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال أمير الرياض، في مقر الحفل سفير جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة كارلوس بينتانكور وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
أمير الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية الأوروجواي الشرقية
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل سفارة جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال أمير الرياض، في مقر الحفل سفير جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة كارلوس بينتانكور وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
01:14 AM
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل سفارة جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال أمير الرياض، في مقر الحفل سفير جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة كارلوس بينتانكور وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، أمير الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية الأوروجواي الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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