، شاهد.. حراس مدرسة "بنات أساملة جازان" يفكون احتجاز طلاب ومعلمة ،

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احتجز باب مغلق طلاب ومعلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأساملة الابتدائية للبنات اليوم قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف، وفك احتجاز المعلمة والطلاب.
وتفصيلاً، احتُجز الطلاب ومعلمتهم داخل الفصل لمدة ساعة كاملة بسبب الباب الذي أقفل، فيما فشلت محاولات فتحه من الداخل والخارج لمدة طويلة من قِبل الموجودات قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف وفتح الباب.
وجددت الحادثة المخاوف من وضع المدرسة التي تم الانتقال إليها مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ بسبب سوء حال المبنى المستأجر السابق، وتم نقل المدرسة إلى ذلك المبنى الحكومي القديم الذي هُجر أحد أدواره منذ سنوات.
ويحتضن المبنى الذي تتصاعد منه الشكاوى ما يقارب ٤٠٠ طالب وطالبة، فيما أشارت مصادر الصحيفة إلى أنه لا يشكل بيئة تعليمية مناسبة، وأنه بحاجة للصيانة، خاصة أبوابه، ويتعرض لانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، ودورات مياهه سيئة، وغير آمنة، وتمثل خطورة على الطلاب والطالبات؛ ما يستلزم سرعة النظر في وضعه.
شاهد.. حراس مدرسة "بنات أساملة جازان" يفكون احتجاز طلاب ومعلمةمحمد المواسي الخليج 365 2019-10-09
احتجز باب مغلق طلاب ومعلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأساملة الابتدائية للبنات اليوم قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف، وفك احتجاز المعلمة والطلاب.
وتفصيلاً، احتُجز الطلاب ومعلمتهم داخل الفصل لمدة ساعة كاملة بسبب الباب الذي أقفل، فيما فشلت محاولات فتحه من الداخل والخارج لمدة طويلة من قِبل الموجودات قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف وفتح الباب.
وجددت الحادثة المخاوف من وضع المدرسة التي تم الانتقال إليها مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ بسبب سوء حال المبنى المستأجر السابق، وتم نقل المدرسة إلى ذلك المبنى الحكومي القديم الذي هُجر أحد أدواره منذ سنوات.
ويحتضن المبنى الذي تتصاعد منه الشكاوى ما يقارب ٤٠٠ طالب وطالبة، فيما أشارت مصادر الصحيفة إلى أنه لا يشكل بيئة تعليمية مناسبة، وأنه بحاجة للصيانة، خاصة أبوابه، ويتعرض لانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، ودورات مياهه سيئة، وغير آمنة، وتمثل خطورة على الطلاب والطالبات؛ ما يستلزم سرعة النظر في وضعه.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:33 AM
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
02:06 AM
شكاوى من تدهور وضع المبنى ودورات مياهه وخطورة أبوابه وانقطاع الكهرباء
احتجز باب مغلق طلاب ومعلمة الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأساملة الابتدائية للبنات اليوم قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف، وفك احتجاز المعلمة والطلاب.
وتفصيلاً، احتُجز الطلاب ومعلمتهم داخل الفصل لمدة ساعة كاملة بسبب الباب الذي أقفل، فيما فشلت محاولات فتحه من الداخل والخارج لمدة طويلة من قِبل الموجودات قبل أن يتدخل حراس المدرسة لإنقاذ الموقف وفتح الباب.
وجددت الحادثة المخاوف من وضع المدرسة التي تم الانتقال إليها مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ بسبب سوء حال المبنى المستأجر السابق، وتم نقل المدرسة إلى ذلك المبنى الحكومي القديم الذي هُجر أحد أدواره منذ سنوات.
ويحتضن المبنى الذي تتصاعد منه الشكاوى ما يقارب ٤٠٠ طالب وطالبة، فيما أشارت مصادر الصحيفة إلى أنه لا يشكل بيئة تعليمية مناسبة، وأنه بحاجة للصيانة، خاصة أبوابه، ويتعرض لانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، ودورات مياهه سيئة، وغير آمنة، وتمثل خطورة على الطلاب والطالبات؛ ما يستلزم سرعة النظر في وضعه.
، شاهد.. حراس مدرسة "بنات أساملة جازان" يفكون احتجاز طلاب ومعلمة ،
المصدر : الخليج 365
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