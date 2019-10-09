برنامج حساب المواطن يكشف عن استمرارية الدعم بعد حذف البرنامج

صرح المسؤولون عن برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي الخاص بهم على تويتر، موقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار التوضيح عن حالات المستفيدين من البرنامج عقب حذف الحساب، ويتسائلون عن صرف الدعم، من عدمه، وذلك وفقاً للنظام الجديد الذي تم اتباعه في برنامج حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وتم التصريح بتلك المعلومات بناء على سؤال وارد لحساب البرنامج يرغب في الاستعلام عن وضعه من الدعم بعد حذف البرنامج.

الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن عن أن الدفعة رقم 23 من البرنامج سيتم صرفها يوم 10 أكتوبر كما هو معتاد، وذلك اليوم موافق يوم الخميس القادم، حيث سيتم إيداع دفعة الدعم في حسابات المواطنين كما هو معتاد كل يوم 10 من الشهور الميلادية، على أن يسبقه يوم أو يتأجل يوم فقط لا أكثر، في حالة أن يوافق يوم 10 إجازة أو عطلة رسمية.

الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن

صرح المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، السيد سلطان القحطاني، عن أن حصيلة المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين لدفعة الشهر السابق، بلغت ما يقرب من 50 مليار ريال، مع العلم أن المبالغ التي تم تقديمها قبل التعويضات، أما التعويضات المدفوعة بأثر رجعي، بلغت 370 مليون ريال، خاصة بشهر أغسطس الماضي.

الأسر المستفيدة من دعم حساب المواطن

بلغت عدد الأسر المستفيدة من دعم برنامج حساب المواطن في الدفعات الأخيرة ما يقرب من 2.2 مليون أسرة، مع العلم أن التابعين لهم بلغ تقريبا 8 مليون مواطن سعودي، أما عدد المستقلين المستفيدين من البرنامج بلغوا ما يقرب من مليون ونصف فرد، تم تقسيمهم إلى 780 ألف مرأة، و718 ألف رجل.