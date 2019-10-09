ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية – في حملة نفذتها اليوم (الثلاثاء) على محلات أجهزة الكمبيوتر في مدينة الرياض – أجهزة وبرامج حاسوبية مخالفة لأنظمة حقوق الملكية ونظام حقوق المؤلف. وتحفظت الهيئة على المضبوطات من أجهزة مكتبية ومحمولة وأقراص تخزين متنوعة وبرمجيات منتهكة للملكية الفكرية – تمهيداً لاستكمال الإجراءات بحق المخالفين وإيقاع العقوبات عليهم. وتنفِّذ الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية للإبلاغ عن كل عمل مخالف لأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “الملكية الفكرية” تضبط أجهزة حاسوبية وبرامج مخالفة في حملة تفتيشية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.