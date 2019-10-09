طقس غدٍ الأربعاء: أمطار على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً (الأربعاء)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية. وشملت التوقعات تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض والشرقية، فيما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية. ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية، وذلك في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية، وستكون في أبها.

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