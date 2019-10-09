وزير النقل: مشاريع النقل بالحافلات ستركز على المُدن الصغيرة والمتوسطة.. وفق هذه الأولويات

قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي إن موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض المدن والمحافظات – ستركز على المدن الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هناك أولويات محددة لتشغيل شبكات النقل العام في المدن والمحافظات، منها: الكثافة السكانية داخل المدينة، ومتوسط دخل الأسرة.

وتابع بأن من ضمن تلك الأولويات نسبة ملكية المركبات، مشيراً إلى أن الهيئة العام للنقل ستعمل مع إمارات المناطق والأمانات وهيئات تطوير المدن لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ. وقال العامودي إن وزارة النقل ستعمل كذلك على توفير التمويل اللازم للعمل على مشاريع شبكات النقل، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان.