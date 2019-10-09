عاجل اليمن : الحمى عند البالغين قد تكون انذار خطر لمشكلة صحية لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى عند البالغين قد تكون انذار خطر لمشكلة صحية لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحمى هي أحد الآثار الجانبية الشائعة لمرض مثل الأنفلونزا يحدث ذلك عندما يكون هناك ارتفاع مؤقت في درجة حرارة الجسم، الحمى عادة ما تكون علامة على إن نظام المناعة لديك مشغول بمكافحة العدوى أوأي مرض آخر.

وعند الرضع والأطفال الصغار، قد تكون الحمى الخفيفة علامة على وجود مرض خطير أما في البالغين لا تكون الحمى عادة خطيرة أو تهدد الحياة.

ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تكون الحمى لدى البالغين إشارة تحذير بأن هناك مشكلة، قد تكون الحمى المرتفعة أو المستمرة علامة على وجود حالة صحية خطيرة.

الحمى عادة ما تكون ارتفاعًا في درجة الحرارة على المدى القصير يساعد الجسم على التخلص من المرض، تبدأ الحمى عندما يصنع الجهاز المناعي المزيد من خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى تؤدي الزيادة في خلايا الدم البيضاء إلى تحفيز الدماغ على تسخين الجسم.

ويحاول الجسم أن يبرد من خلال تشديد جريان الدم على الجلد وتقلص العضلات مما يسبب حالة من الرعشة وقد يسبب آلام في العضلات.

وتتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 97 درجة فهرنهايت و 99 درجة فهرنهايت (36.1 درجة مئوية إلى 37.2 درجة مئوية) قد يصاب الشخص بالحمى إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق هذا.

عادة ما يكون لدى البالغين حمى إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) وهذا ما يسمى حمى درجة منخفضة يحدث ارتفاع درجة الحرارة عندما تكون درجة حرارة جسمك 103 فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) أو أعلى.

عادة ما تزول معظم الحمى من تلقاء نفسها بعد يوم إلى ثلاثة أيام، وقد تستمر الحمى المستمرة أو المتكررة أو تستمر في العودة لمدة تصل إلى 14 يومًا.

قد تكون الحمى التي تستمر لفترة أطول من المعتاد خطيرة حتى لو كانت حمى خفيفة فقط وذلك لأن الحمى المتكررة قد تكون علامة على وجود عدوى أو حالة صحية أكثر خطورة.

تشمل أعراض الحمى الشائعة لدى البالغين:

تعرق، قشعريرة، الصداع، ألم عضلي، فقدان الشهية، إعياء، ضعف.

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قد تكون الحمى علامة على مرض خطير عندما يصاحبها بعض الأعراض منها:



صداع شديد.

دوخة.

حساسية للضوء الساطع.

تصلب الرقبة أو آلام الرقبة.

الطفح الجلدي.

صعوبة في التنفس.

القيء المتكرر.

جفاف.

آلام في المعدة.

تشنجات العضلات.

ارتباك.

الأسباب الشائعة للحمى عند البالغين هي:



العدوى الفيروسية (مثل الأنفلونزا أو البرد)، عدوى بكتيرية، العدوى الفطرية، تسمم غذائي، الإنهاك الحراري، حروق الشمس الخطيرة، التهاب (من حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي) ورم،

جلطات الدم.