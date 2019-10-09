عاجل اليمن : عاجل:سقوط اهم معسكرات الحوثيين قبل قليل بايدي الجيش الوطني وفرار قيادات كبيره ومترات صغيره تفصل عن تحرير مدينه جديدة (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:سقوط اهم معسكرات الحوثيين قبل قليل بايدي الجيش الوطني وفرار قيادات كبيره ومترات صغيره تفصل عن تحرير مدينه جديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



أعلنت القوات المسلحة الجنوبية، مساء اليوم، سيطرتها على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر .

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية تمكنت من السيطرة على معسكر الجب الذي يطل على مناطق واسعة في حجر والفاخر .

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وأعلنت القوات المسلحة الجنوبية، ظهر اليوم، سيطرتها على مدينة الفاخر، شمالي محافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي تكبدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر ميدانية، أن القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في منطقة الريبي بحجر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين في وادي سُليم، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية أحبطت محاولة كبيرة للحوثيين الحوثي لاستعادة مواقع خسرتها في تورصة بالأزارق والمُسيمير، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصرهم.