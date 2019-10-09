عاجل اليمن : مسؤول قطري يفجر عراك شديد مع أمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول قطري يفجر عراك شديد مع أمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مشادة طريفة بين أمير سعودي، و رجل أعمال قطري شهير.

البداية كانت حين كتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد تغريدة قال فيها: "صحيح أن سعي قطر لإيذاء جوارها لم يتوقف لأكثر من ٢٠ عامًا، وصحيح أن قطر سخرت إمكاناتها لنشر الفوضى في محيطها العربي، وصحيح أن قناة الجزيرة هي رأس حربة قطر في هذا الأمر، وصحيح أن عداء قطر للسعودية واضح وأكده التسجيلات مع القذافي.. تنتظرون ( لكن ) ؟.. ليس هناك لكن .. كل ما فات صحيح".



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وسخر رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي من كلمات "بن مساعد" ، قائلا له: "أي عشرين سنة تتكلم عنها؟ وانت توك من كم سنة بعثت لي عضوية الهلال من نفسك وكنت تكلمني دايماً .. فهمني يا بوفيصل ؟!! الله يستر عليك .. أنت معذور عالعموم".

و عادل علي بن علي واسمه الكامل عادل علي بن علي المسلماني، أحد أشهر رجال الأعمال في دولة قطر واسم بارز في مجال التجارة والأعمال، وعضو شرفي لنادي الهلال السعودي.