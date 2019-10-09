ناقش المجلس المحلي بالدرب شمال منطقة جازان أمس، وبحضور محافظ الدرب صالح القحطاني، ورئيس مركز عتود مفرح المقصودي مستضيف الاجتماع، ومديري الإدارات الحكومية، ومندوب عن إدارة الطرق بجازان وصحة جازان، عدداً من المشاريع الصحية والتعليمية والبلدية بالمحافظة، والتي تم التطرق لها خلال الاجتماع، وتم رصد 5 مشاريع متعثرة في نطاق الطرق والصحة والتعليم، إضافة إلى عدد من الملاحظات والمقترحات الواردة من أعضاء المجلس. واستعرض رئيس واعضاء المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع ومنها دعم مركز الرعاية الأولية بالشقيق في الموسم الشتوي، وطلب فتح نادي الحي بعتود، وكذلك نوقش نقل وايتات الصرف الصحي من داخل الأحياء وتخصيص موقع آخر بعيد عن الأحياء، وطالب عضو المجلس إبراهيم يحيى قاسم النظر في أهمية إنشاء كبري لربط الدرب القديم بالشارع العام، نظرا لكثرت سيول وادي عتود، ومعها ينقطع الطريق ويعيق الكثير من المعلمين والطلاب، كما تم مناقشة إنشاء مقبرة لمركز عتود وزيادة الاهتمام بكورنيش السميرات واستكمال المشاريع فيه، وعمل مصدات لزحف الرمال بعتود، وتم مناقشة الملف الأهم في المحافظة لكثرة انقطاعات الطرق بمركز ريم وجندلة جراء السيول ودعم فرق الصيانة بالشقيق، وربط طرق مركز عتود بالطريق الدولي، وناقش المجلس تسريب مياه الصرف الصحي في الأحياء وتصريف مياه المسابح، وعمل كبري في المثلث، وإعادة تسمية الأحياء والشوارع، تعديل إشارة مدخل الشقيق، تحسين مداخل المحافظة، من جهة الحريضة ورجال ألمع، الاستعداد المبكر للموسم السياحي، متنزه ريم البري، وكذلك مناقشة المشاريع المتعثرة بالمحافظة وآلية تسريع العمل فيها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلي الدرب يناقش أسباب تعثر المشاريع الخدمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.