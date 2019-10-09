سعود بن جلوي يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

استقبل مستشار أمير منطقة مكة المكرمة‬⁩ وكيل ⁧‫محافظة جدة‬⁩ الأمير ⁧‫سعود بن جلوي‬⁩ بمكتبه، رئيس ⁧‫هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‬⁩ بمحافظة جدة دخيل الدخيل بحضور مساعده.‬ وخلال الاستقبال اطلع على سير العمل، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم المنوطة. فيما ثمّن الدخيل توجيهات الأمير سعود بن جلوي، مؤكدا سعي الهيئة نحو تحقيق الأهداف المنشودة التي وضعتها القيادة الرشيدة وخدمة مجتمع جدة.



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