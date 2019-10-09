جامعة جدة تستقبل أمسية الاستثمار في التطبيقات الإلكترونية

استضافت كلية جدة العالمية أمسية الاستثمار في التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع مبادرة العطاء الرقمي، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المجتمع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتهدف مبادرة «العطاء الرقمي» التي يشارك فيها أكثر من 1400 مختص ومختصة إلى إثراء المحتوى التقني العربي عبر عدد من الوسائل المبتكرة والأدوات الخلاقة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والهواة التقنيين من مختلف دول العالم. ويمكن لجميع المختصين والمهتمين بالتقنية، والقطاع غير الربحي، وكافة أفراد المجتمع، المشاركة في مبادرة «العطاء الرقمي» من خلال الرابط الآتي: http://attaa.sa/



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